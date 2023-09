Jess González (BComú) insisteix que Collboni "lideri" una reunió a tres amb Maragall (ERC)

BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

La regidor de BComú a l'Ajuntament de Barcelona Jess González ha insistit que l'alcalde, Jaume Collboni, "lideri" una reunió a tres amb la líder de Comuns i exalcaldessa, Ada Colau, i el d'ERC, Ernest Maragall, per explorar un acord per formar govern.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes aquest diumenge després d'assistir a la tradicional missa a la basílica de la Mercè, en les quals ha demanat "una reunió de treball per parlar de temes concrets, no només de cadires", perquè assegura que Barcelona es mereix estabilitat.

Ha afirmat que mantenen la seva postura de no negociar els pressupostos si no arriben a un acord de govern, i que això no vol dir que estiguin "parlant de cadires", sinó que amb això volen que no hi hagi un pacte feble a Barcelona, ha dit.

Preguntada per l'absència de Colau en la comitiva popular, ha respost que són un equip i que BComú ha tingut presència en la comitiva, ja que hi ha assistit ella mateixa i el regidor Marc Serra.

Finalment, ha lamentat els fets delictius de la segona nit de la Mercè perquè creu que "no representen l'esperit de la festa de Barcelona", de la qual ha destacat la centralitat i la programació.