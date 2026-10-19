La JEC descarta 2 denúncies de Junts al govern de Collboni per suposada infracció de la llei electoral

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta Electoral Central (JEC) ha descartat dues denúncies presentades pel grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona contra el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, per suposadament infringir la llei electoral.
En concret, els postconvergents van alertar la JEC d'un acte en el qual la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, presentava el nou sistema de control remot de l'enllumenat públic i, després, de la inauguració del nou CEM Sagrera.
La JEC indica en les dues resolucions, a les quals ha tingut accés Europa Press, que no pot apreciar l'existència d'una infracció de l'article 50 de la llei orgànica del règim electoral (LOREG), dedicada a regular les campanyes i actes institucionals durant el període electoral.