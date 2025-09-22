Janet Sanz (BComú) deixa la política institucional

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú, Janet Sanz, deixarà la política institucional en els pròxims mesos, quan espera renunciar a l'acta de regidora a l'Ajuntament de Barcelona.
Segons ha avançant 'Nació' i ha pogut confirmar Europa Press, després d'abandonar els seus càrrecs, també als Comuns, continuarà el seu camí professional allunyada de la política.
Sanz anunciarà la decisió aquest dilluns a les 11.30 hores en una roda de premsa, acompanyada de la resta de regidors de la formació al consistori.