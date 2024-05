Janet Sanz critica les sentències contra els eixos verds: "Són casos de lawfare clar"

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu de BComú, Janet Sanz, ha criticat les sentències contra els eixos verds dels carrers Rocafort i Comte Borrell, que s'afegeixen a la del Consell de Cent, al districte de l'Eixample: "Són casos de lawfare clar, una pràctica massa habitual per desgràcia a la nostra ciutat contra polítiques que són útils i necessàries".

En un comunicat aquest dilluns, Sanz ha defensat que per dur a terme aquesta actuació no calia un canvi de qualificació urbanística, com apunta una de les sentències, en la qual s'al·lega que l'Ajuntament "hauria d'haver fet una modificació del pla general metropolità (MPGM)".

Qui en l'anterior mandat va ser tinent d'alcalde d'Urbanisme ha sostingut que "la Generalitat va avalar aquesta política" i que compten amb un informe que diu específicament que no cal el canvi de qualificació perquè es tracta d'una reorganització i no s'està prohibint el pas.

"Això es pot veure fàcilment: hi passen vehicles, a una velocitat més limitada, i hi ha càrrega i descàrrega", ha afirmat Sanz, que insisteix que està garantida la legalitat del que van tramitar.

Amb tot, defensa que és una política de sentit comú per a la ciutadania i demana que es continuï impulsant: "El pla original que BComú va presentar el mandat passat era de 21 eixos. Hem de continuar, no podem perdre quatre anys sense fer res, donant l'esquena a l'emergència climàtica".

COLLBONI DESCARTA REPLICAR EL MODEL

Després de rebre les sentències, el govern actual de Jaume Collboni (PSC) ha descartat replicar el model d'eixos verds de l'Eixample a altres districtes de la ciutat pels seus "costos i dinàmiques de convivència".

El Govern municipal defensa la legalitat de l'actuació, tot i que considera que no és convenient continuar amb el model, que "no és aplicable de manera generalitzada a l'Eixample, ni per l'impacte en la mobilitat ni per la gestió de l'espai públic", assenyalen fonts municipals a Europa Press.