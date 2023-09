Janet Sanz (BComú) creu que la sentència de Consell de Cent va en contra "del sentit comú"

Afirma que la pacificació a Barcelona és "irreversible" i defensa que a Consell de Cent es va fer amb garanties



BARCELONA, 7 set. (EUROPA PRESS) -

La regidora de BComú i ex-tinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, ha afirmat que la sentència que ordena desmantellar la pacificació del carrer Consell de Cent va en contra "del sentit comú" i del model urbanístic que s'està implantant al món per fer front al canvi climàtic.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa aquest dijous, després que una jutgessa ha donat la raó a la Unió d'Eixos Comercials Turístics de Barcelona (Barcelona Oberta) en les seves al·legacions contra l'eix verd de Consell de Cent, impulsat en l'anterior legislatura pel govern de BComú i el PSC.

Sanz ha confiat en l'equip que va avalar tècnicament i legalment el projecte, que té "tots els informes i garanties legals, jurídiques i administratives".

Entre els quals --ha dit-- hi ha un informe de la Generalitat, com a autoritat urbanística, que és "molt clar" en afirmar que no calia una modificació del Pla General Metropolità per tirar endavant el projecte, com creu la jutgessa.

Sanz ha recordat que les pacificacions històriques a Ciutat Vella, Gràcia i Sant Andreu s'han fet sense canviar la qualificació urbanística: "Ara ens diuen que la manera en què hem fet tota la vida a Barcelona una transformació i pacificació no és legal?".

"La superilla i el tramvia són els projectes més estudiats, més justificats que s'han fet en la història de la ciutat i del país", ha sostingut la regidora, que ha desitjat que l'Ajuntament recorri contra la sentència --com el Govern municipal ja ha anunciat que farà--.

LA PACIFICACIÓ ÉS "IRREVERSIBLE"

Sanz també ha defensat que la pacificació a Barcelona ha vingut per quedar-se i és "irreversible" perquè els veïns s'han fet seus espais que han millorat la seva qualitat de vida, ha dit.

En aquest sentit, ha assegurat que el projecte de Consell de Cent és "un èxit de la ciutat", i ha qüestionat els interessos pels quals Barcelona Oberta va recórrer contra la pacificació.

"Els demano que deixin de defensar interessos caducs", ha dit la regidora de BComú i ex-tinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona.

També ha detallat que, en total, en l'anterior mandat es van presentar un total de 15 denúncies contra eixos verds que poden acabar afectant reformes pendents.