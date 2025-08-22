Israel denega l'entrada a Collboni en el seu viatge a Pròxim Orient

BARCELONA 22 ago. (EUROPA PRESS) -
Israel ha denegat l'entrada al país a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el qual anava a ser el seu primer viatge oficial com a primer edil a Pròxim Orient.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya' i han confirmat a Europa Press fonts municipals, l'alcalde havia d'arribar aquest divendres al país hebreu, però a última hora les autoritats li han notificat la revocació del permís.
Després de la negativa d'Israel, finalment Collboni no viatjarà i es quedarà a Barcelona, expliquen les mateixes fonts.