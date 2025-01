Indra compra a Redeia el 89,68% d'Hispasat per 725 milions d'euros

MADRID 31 gen. (EUROPA PRESS) -

Indra ha adquirit el 89,68% d'Hispasat, l'operador de telecomunicacions de Redeia, per 725 milions d'euros, segons ha informat la companyia a través de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la nit d'aquest divendres.

"Indra ha subscrit un acord amb Redeia Corporació per l'adquisició del 89,68% del capital social d'Hispasat, operador i proveïdor de serveis per satèl·lit, per un import de 725 milions d'euros", assenyala el comunicat remès a la CNMV.

"A aquests efectes, Indra ha assegurat el finançament per un total de 700 milions d'euros, i es preveu que la resta de l'import sigui cobert amb càrrec a caixa existent. L'operació està subjecta al compliment de determinades condicions suspensives, de caràcter essencialment regulatori, tant a Espanya com en altres jurisdiccions", afegeix.

L'operació també està subjecta a l'aprovació per la junta general d'accionistes d'Indra, així com a l'execució de determinats acords perquè Indra consolidi comptablement Hisdesat, l'operador de serveis governamentals per satèl·lit a les àrees de defensa, seguretat, intel·ligència i afers exteriors.

(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)