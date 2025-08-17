Un incendi al carrer Verdi a Barcelona destrossa el seu decorat de la festa major de Gràcia

BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Un incendi al carrer Verdi a Barcelona ha destrossat el seu decorat per al tradicional concurs de la festa major de Gràcia durant la nit del dissabte a diumenge.
Ha passat a la confluència amb el carrer Rubí de matinada, no ha provocat ferits i no se'n saben les causes, informa aquest diumenge en un comunicat la Fundació Festa Major de Gràcia.
La fundació ha concretat que el foc es va declarar sobre les 5.45, més de dues hores després d'acabar totes les activitats programades, i encara no té "tota la informació sobre les causes".
"Demanem prudència fins que es confirmi tota la informació", ha afegit l'entitat.
Ha transmès el seu suport als veïns del carrer i ha agraït "la ràpida actuació dels serveis d'emergència" i el suport de diferents comissions de la festa major, que durant la matinada han ajudat el veïnat del carrer.