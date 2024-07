La il·lustradora Carme Solé Vendrell serà la pregonera de la Mercè de Barcelona d'aquest 2024

El cartell es basa en una obra audiovisual de la productora barcelonina CANADA



BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La il·lustradora, pintora i escultora Carme Solé Vendrell serà la pregonera de la festa major de la Mercè de Barcelona d'aquest any, que ella obrirà el 20 de setembre al Saló de Cent de l'Ajuntament, ha anunciat aquest divendres en un acte l'alcalde, Jaume Collboni.

En el mateix acte també ha participat Solé, que ha dit que està molt feliç de ser la pregona, ha reivindicat els drets dels infants, i ha avançat que el pregó anirà en aquest sentit: "Els ulls dels nens no els hauríem de perdre mai".

Solé ha il·lustrat més de 900 títols, protagonitzant exposicions individuals i col·lectives a diferents països, i és autora de dissenys de cartells, cobertes i interiors de discos, escenografies i vestuari per a teatre, i objectes i titelles per a diferents obres.

Collboni ha reivindicat Solé com a pregonera i ha assegurat que serà "una Mercè molt cultural, molt diversa, feta i pensada per a tothom".

ANUNCI I CARTELL

També s'ha presentat el cartell de la festa, de la productora CANADA, que té com a base el format audiovisual, i que vol reflectir la influència que la Mercè té a la ciutat i en els seus habitants, i des del punt de vista d'algú que la veu per primera vegada.

El format audiovisual (creat com una petita pel·lícula que tindrà una versió curta per ser un anunci de televisió) explica la història d'un nadó que no para de plorar i que la seva mare no pot calmar en tot el dia fins que veu un gegant ballant per la finestra i es queda adormit amb el castell de focs.

El cartell es construeix al voltant de la mateixa idea narrativa i recull el moment en què el nadó mira amb fascinació la llum dels focs artificials que entren per les finestres de casa; així, intenta capturar l'essència d'aquesta festa en la mirada d'un nen que es relaxa amb el soroll, les llums i els gegants.

NOU ESCENARI A LA PLAÇA CATALUNYA

Respecte a la programació, que s'allargarà fins al 24 de setembre, destaca la incorporació d'un espai de Barcelona Acció Musical a la plaça Catalunya, que s'afegeix a la plaça Reial, la rambla del Raval, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, la Fabra i Coats, i la plaça Can Fabra.

Per a la programació de Música Mercè, es mantenen els escenaris de l'any passat, com el del carrer Menéndez Pelayo a les Corts, el Teatre Grec, els jardins Pla i Armengol, la plaça Major de Nou Barris, l'avinguda de la Catedral, la plaça Sant Jaume, la platja del Bogatell i l'avinguda Maria Cristina.

El Mercè Arts de Carrer (MAC) estrena ubicació al Moll de Mestral del Port Olímpic i a l'espigó del Bogatell, on també tindran lloc gran part dels espectacles de la Regata Cultural, dins la Copa Amèrica.

També hi haurà activitats al parc de la Trinitat Vella i manté altres ubicacions habituals com el castell de Montjuïc, el Palauet Albéniz i el parc de l'Aqüeducte, a més del parc de l'Estació del Nord.

La cultura popular es desplegarà pels escenaris de l'avinguda de la Catedral, la plaça Sant Jaume i la de la Mercè.

CASABLANCA, CIUTAT CONVIDADA

La ciutat convidada d'aquest any serà Casablanca (el Marroc), que serà present en la programació festiva de cultura popular amb espectacles de música, dansa, circ i arts visuals amb les quals mostrarà la cultura marroquina.

Collboni ha destacat que tant Barcelona com Casablanca han estat "la via d'entrada de noves idees, de noves maneres de viure, de diferents cultures i tradicions", i ha recordat que la ciutat barcelonina compta amb una extensa comunitat marroquina.