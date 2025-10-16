Illa creu el desenllaç de l'OPA confirma que ha d'haver-hi un sistema bancari adaptat a Catalunya

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador lla, considera que el desenllaç de l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell confirma la necessitat de tenir un sistema bancari "adaptat a la realitat de Catalunya i del seu teixit empresarial".
En una anotació a X recollit aquest dijous per Europa Press, ha destacat també el "paper exemplar" dels òrgans reguladors: Banc d'Espanya, CNMC i CNMV.
"Ara cal mirar endavant. Comptem amb el paper important que el BBVA i Banc Sabadell han de seguir tenint per generar progrés i prosperitat a Catalunya", ha resolt.