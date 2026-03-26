Illa, Collboni i Omella obren el 700 aniversari del monestir de Pedralbes de Barcelona

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Reivindiquen el patrimoni del monestir i el seu paper en la història de Catalunya i de Barcelona
BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, han obert aquest dijous el 700 aniversari de la construcció del monestir de Santa Maria de Pedralbes de la capital catalana.
En l'acte d'inauguració, Illa ha destacat el monestir com un exemple del "termòmetre patrimonial" de Catalunya, senyal d'orgull ben entès, confiança i esperança que, ha constatat, no es manté només.
"Cuidar el patrimoni és cuidar el país, i aquesta voluntat es cristal·litza en les institucions", ha subratllat el president, que ha defensat la cura de la memòria com un exercici cívic que està per sobre de creences i que ha de motivar l'esperança.
Així mateix, ha assenyalat que "celebrar Pedralbes és celebrar Catalunya", i ha convidat tota la ciutadania a visitar el monestir i els seus 700 anys d'història a través de totes les activitats que es duran a terme durant l'any.
COLLBONI
L'alcalde de Barcelona ha enaltit el "llegat que ha arribat fins aquests dies" del monestir de Pedralbes i que, ha apuntat, ha estat espectador privilegiat de totes les transformacions que ha viscut Barcelona, des de la ciutat emmurallada fins a la que s'esté del Besòs al Llobregat.
"El monestir forma part de l'ànima de Barcelona i és identitat de la nostra ciutat, i ens toca a nosaltres que la història continuï viva", ha sostingut Collboni, que ha assumit el compromís de la ciutat a mantenir el llegat del conjunt.
Finalment, ha subratllat la voluntat de Barcelona a mostrar l'orgull que sent per les seves "arrels, història i identitat per mirar el futur amb esperança" i que, en moments convulsos com els actuals, ajuden a reivindicar l'esperança, ha dit.
OMELLA
Per la seva banda, el cardenal arquebisbe de Barcelona ha afirmat que el monestir de Pedralbes "no és només un claustre medieval de pedra gòtica, sinó un lloc on Barcelona ha après a elevar la mirada", igual que la Sagrada Família.
En aquest sentit, ha reivindicat el llegat tant del monestir com de l'obra de l'arquitecte Antoni Gaudí que, a parer seu, "es convoquen mútuament" com dues de les principals joies de la ciutat i de la seva tradició cristiana.
També ha retut homenatge a les monges clarisses, establertes al monestir des del seu origen i que les seves tres últimes integrants el van abandonar l'any passat per incorporar-se a la fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyar (Girona): "Barcelona us deu molt".