Illa i Collboni encapçalaran aquest dimarts la comitiva de la Mercè després d'assistir a la missa prèvia

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, encapçalaran aquest dimarts la tradicional comitiva de la Mercè fins a l'Ajuntament després d'assistir a la missa de la basílica de la Mercè a les 10.30 hores, que presidirà el cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan Josep Omella.

També es preveu que a la missa hi assisteixin els regidors de Junts, Vox i el PP al consistori, a diferència dels de BComú i ERC, que s'uniran directament a la comitiva, segons informen fonts dels grups municipals a Europa Press.

Un cop al consistori, Illa i Collboni sortiran al balcó que dona a la plaça Sant Jaume, on a les 11.45 hores està prevista una mostra de balls de gegants i a les 13 hores una segona diada castellera amb totes les colles de Barcelona, després de la que es va celebrar diumenge amb els Castellers de Barcelona, els Minyons de Terrassa i la Colla Joves Xiquets de Valls.

PRIMER COP DES DEL 2014

Serà el primer cop que un president de la Generalitat i un alcalde de Barcelona coincideixen en la missa des del 2014, l'últim any de mandat de l'exalcalde Xavier Trias, que va assistir a la missa amb l'expresident Artur Mas, i tots dos van encapçalar el sèquit pels carrers del barri Gòtic fins al consistori.

Per la seva banda, l'exalcaldessa de BComú, Ada Colau, no va assistir a la missa el 2015 --el seu primer any de mandat-- i es va trobar amb Mas davant de la basílica un cop acabada l'eucaristia per encapçalar la comitiva, i va fer el mateix amb Puigdemont el 2016 i 2017, i amb l'expresident Quim Torra el 2018.

El 2019, Colau va presidir la inauguració de la Cimera Mundial pel Clima de C40 convocada per les Nacions Unides a Nova York, per la qual cosa va ser Collboni qui, com a alcalde accidental, va encapçalar la comitiva amb la secretària de Presidència de la Generalitat d'aleshores, Meritxell Masó, atès que Torra no hi va assistir.

El 2023, amb Collboni ja com a alcalde, va ser la primera vegada en 8 anys que un primer edil assistia novament a la tradicional missa de les festes de la Mercè.