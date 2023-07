Iceta defensa la política de Pedro Sánchez a Catalunya: "Ha funcionat" i per això demana "no tornar a enrere"

ZARAGOZA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura i Esport i president del PSC, Miquel Iceta, ha defensat la política desenvolupada pel president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, a Catalunya: "Ha funcionat", ha assegurat, al mateix temps que ha demanat el vot per "no tornar enrere".

S'ha pronunciat així a Saragossa, on ha mantingut una trobada amb agents i treballadors del sector cultural, dins dels actes de la campanya per a les eleccions generals d'aquest diumenge, 23 de juliol.

Iceta ha criticat les declaracions del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha assegurat aquest dimarts que espera "situacions pitjors que el 2017" a Catalunya, en al·lusió al referèndum de l'1 d'octubre, si el seu partit i el PP governen en coalició després de les eleccions del 23 de juliol.

En un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, Abascal ha advocat per "imposar la llei i restaurar les eines per defensar-la" a Catalunya. "És absolutament necessari que existeixi una intervenció sostinguda per restaurar la concòrdia, no es va a restaurar amb cessió al separatisme", ha afegit.

Per la seva banda, Iceta ha opinat que a Vox "se senten embravits", com ho demostren aquestes declaracions de Santiago Abascal, quan "no podem tornar enrere" perquè "superar allò a molts ens va costar molt, moltíssim".

Segons ha exposat, superar-ho ha estat possible gràcies a la política de Pedro Sánchez, "que segurament li ha costat desgast; però en política no estem només per ser feliços o estar còmodes. Estem perquè les nostres conviccions guiïn els nostres actes. I si creiem que mereix la pena cercar una solució, cercar un acord, cercar un retrobament, cal cercar-ho", ha esgrimit.

Per això, ha rebutjat rebre "lliçons" perquè quan governava el PP, el 2014, va haver-hi una consulta a Catalunya; el 2017, un referèndum i una declaració unilateral d'independència "i se'ls va escapar" l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Tot alhora" i "ara diuen, no, ha passat el temps, però ens agradaria tornar al mateix lloc", quan "no volem tornar a aquest lloc" perquè "les societats no han de tornar enrere", ha emfatitzat.