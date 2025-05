Hidalgo creu que regular l'habitatge beneficia la classe mitjana i els ciutadans

L'alcaldessa de París ha reclamat més col·laboració entre el sector públic i el privat

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha afirmat que totes les capitals europees estan fent front als mateixos problemes d'habitatge i que regular el mercat "va en benefici de la classe mitjana i dels ciutadans".

Ho ha dit aquest dilluns en la 40a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins dimecres al Palau de Congressos de Catalunya, en un acte amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Hidalgo ha explicat que l'accés a l'habitatge per als joves "és gairebé impossible perquè el nivell de preus és terrible" i que sense suport familiar tampoc no hi poden accedir com a propietaris.

L'alcaldessa també ha explicat les mesures que han pres a la capital francesa en els darrers vint anys, on han passat de tenir el 13% d'habitatge protegit a un 25% actual.

"El 30% també el tenim a París i també hi va haver polèmica, però sempre que es canvia una norma ens diuen que no funcionarà i només demanem temps per treballar i que doni resultats", ha relatat.

ALIANÇA EUROPEA

Hidalgo ha remarcat que la problemàtica és a nivell europeu i que l'aliança entre grans capitals anunciada per Collboni, juntament amb el seu homòleg de Roma, ha d'"accelerar els programes d'inversió en habitatge".

A més a més, s'ha referit a la importància del sector privat en el conflicte i com "la col·laboració amb el públic pot ajudar a trobar solucions".

"Amb projectes clars en què sabem què fer, donant seguretat i amb l'objectiu de resoldre un problema, és quan s'aconsegueixen iniciatives en les quals tothom hi guanya: el públic, el privat i els ciutadans", ha conclòs.