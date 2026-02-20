Hereu aborda amb el 22@Network Barcelona la construcció d'"una Espanya industrialitzada"

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha abordat juntament amb els representants de l'associació empresarial 22@Network Barcelona la construcció d'"una Espanya industrialitzada" que s'està duent a terme des del Govern.
En una reunió aquesta setmana, el també exalcalde de la ciutat ha defensat la voluntat de l'executiu de fomentar la industrialització per respondre als "canvis en la situació econòmica i geopolítica", indica l'associació en un comunicat.
Així mateix, ha sostingut que "la prosperitat econòmica és una condició necessària per al benestar social, i no existeix cap sector que contribueixi més a la prosperitat econòmica que la indústria" i que una Espanya industrialitzada és el camí per a una Europa millor.
Per la seva banda, la presidenta del 22@Network Barcelona, Susana Prado, ha destacat el districte com a "porta d'entrada d'inversions i empreses internacionals a Espanya i Europa", i ha destacat així el seu paper com a infraestructura econòmica estratègica.
Així mateix, ha reafirmat l'objectiu de l'ecosistema empresarial de "contribuir activament a la transformació industrial del país des de la col·laboració, l'efectuació de projectes amb impacte real i la generació de creixement sostenible i ocupació qualificada".