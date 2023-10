Hamas anuncia la seva intenció d'alliberar als ostatges estrangers retinguts a Gaza

Hamas té uns 200 presoners i altres faccions, 50 més



MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) ha anunciat que té intenció d'alliberar a tots els ostatges estrangers captius a la Franja de Gaza des de la incursió del passat 7 d'octubre en territori israelià. A més ha estimat en 200 els ostatges d'Hamás, mentre que altres milícies palestines tindrien uns 50 presoners.

"Els presoners estrangers són els nostres convidats i seran posats en llibertat quan les condicions ho permetin. Instem a tots els països del món a advertir als seus compatriotes que no participin en l'exèrcit enemic", ha afirmat el portaveu de les Brigades Ezedin al Qassam, braç armat de Hamas, Abú Obeida.

Abú Obeida ha explicat que les xifres de presoners no són concretes a causa que hi ha "dificultats pràctiques i de seguretat" que impedeixen un recompte exhaustiu, encara que serien 200 els que estan sota el control de Hamas i altres 50 en mans d'altres "faccions de la resistència, en altres llocs".

Sobre una possible intervenció militar terrestre israeliana, el portaveu del grup armat ha subratllat que "no ens espanta". "Estem preparats per ella", ha apuntat en un discurs televisat.