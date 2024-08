La Guàrdia Urbana de Barcelona deté a més de 1.500 persones durant juny i juliol

BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut a 1.553 persones durant els mesos de juny i juliol, "la gran majoria" per furts, i ha interposat 19.304 denúncies relacionades amb l'ordenança de convivència, la majoria per venda ambulant no autoritzada i per consum d'alcohol al carrer.

Ho ha fet en el marc del dispositiu d'estiu per reforçar la seguretat, que vol evitar i controlar comportaments que generin molèsties a terceres persones, i que controla l'ús intensiu dels espais públics, explica l'Ajuntament en un comunicat aquest dimarts.

Aquest mateix dimarts s'han incorporat 96 nous agents en fase de pràctiques procedents de la 97 promoció, que acompanyaran a altres agents de més experiència i que després seran nomenats agents del cos com a funcionaris de carrera.

Al setembre també s'incorporaran a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya les persones aspirants corresponents a la convocatòria de 128 places més, amb previsió que s'incorporin al cos l'estiu del 2025.

Amb aquestes últimes incorporacions, la plantilla de la Guàrdia Urbana podrà situar-se "en màxims històrics, lleugerament per sobre dels 3.500 efectius", destaca l'Ajuntament.