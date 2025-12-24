Guàrdia Civil, Policia, Mossos i policies locals reparteixen regals a nens ingressats a Tarragona

TARRAGONA 24 des. (EUROPA PRESS) -
Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i policies locals han repartit aquesta setmana regals a nens hospitalitzats a Tarragona durant les festes.
És una iniciativa solidària impulsada per la delegació tarragonina de la International Police Association (IPA), informa la Benemérita aquest dimecres en un comunicat.
Han passat per l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, l'Hospital Sant Joan de Reus, l'Hospital del Vendrell i l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.