El grup de treball sobre la sequera de Barcelona analitza la preemergència en la seva primera reunió

El grup de treball sobre la sequera impulsat per l'Ajuntament de Barcelona ha analitzat la situació de preemergència a partir de dimecres i les mesures "que haurà de prendre la ciutat en cas que les restriccions augmentin en les pròximes setmanes" en la seva primera reunió, segons un comunicat aquest dimarts.

La tinent d'alcalde d'Urbanisme i Transició Ecològica, Laia Bonet, ha presidit una reunió en la qual han participat representants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA); de la delegació del Govern central a Catalunya, i els operadors d'Aigües Ter-Llobregat i Aigües de Barcelona.

Els assistents han mostrat una voluntat "inequívoca de col·laboració davant la situació greu de sequera persistent que es viu des de fa tres anys i mig" i de fer polítiques i infraestructures perquè les ciutats siguin més resilients a l'efecte de la manca d'aigua.

L'Ajuntament de Barcelona ha demanat que es permeti omplir les piscines públiques i les destinades a usos terapèutics per protegir les "persones amb més vulnerabilitat", i el reg de camps esportius per a competicions federades.

A més a més, "mantenir l'aigua freàtica per al reg d'espais verds" quan no suposi una reducció de la disponibilitat d'aigua per als domicilis, perquè considera que són espais importants per mitigar la contaminació de l'aire i les altes temperatures a l'estiu.