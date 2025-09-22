El Gremi de Restauració de Barcelona agraeix a Sanz (BComú) el seu "compromís" amb l'hostaleria

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El Gremi de Restauració de Barcelona ha agraït a la líder de BComú, Janet Sanz, el seu "compromís" amb la ciutat i l'hostaleria després d'anunciar aquest dilluns que deixarà la política institucional abans que acabi el 2025.
En un comunicat, el director del Gremi, Roger Pallarols, ha enaltit la seva intel·ligència i audàcia, capaç de "vèncer moltes resistències" i aconseguint normalitzar la presència de les terrasses a les calçades de Barcelona.
"És una persona honesta, tenaç, capaç d'empatitzar amb el seu interlocutor amb independència de tenir-hi o no afinitat ideològica", ha afegit Pallarols, que ha agraït a Sanz la seva feina com a responsable de l'àrea d'Urbanisme del consistori, impedint que molts locals fallissin durant la pandèmia, en les seves paraules.