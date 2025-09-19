El Gremi de Pastisseria de Barcelona presentarà les postres de la Mercè a l'alcalde Collboni

BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
El Gremi de Pastisseria de Barcelona presentarà dimecres vinent a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, les postres de la Mercè, que es van crear el 2021 per commemorar les festes de la Mercè (24 de setembre) i que enguany tornen a prop d'un centenar de pastisseries de la capital catalana.
Aquestes postres van sorgir de manera improvisada durant un dinar que el cuiner Jordi Vilà, Premi Nacional de Gastronomia, va oferir al pastisser Antonio Bachour el dia de la Mercè del 2021, i d'aquest episodi va néixer aquest pastís amb base d'ametlles i figues, informa l'entitat gremial en un comunicat aquest divendres.
Un any després, el Gremi va decidir participar en aquesta iniciativa i va compartir amb els seus establiments agremiats la recepta del pastís commemoratiu, i enguany es preveu que prop d'un centenar de pastisseries els exhibeixin als aparadors.