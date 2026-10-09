Granollers aposta per la IA i desplegarà una Oficina Smart amb l'ajuda de la Diputació de Barcelona

DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha entregat a l'Ajuntament de Granollers un projecte estratègic que permetrà a la ciutat avançar en la seva aposta per la IA, que pròximament el portarà a desplegar una Oficina Smart.
L'eina, que integrarà el govern de les dades, els projectes de ciutat intel·ligent i la IA, permetrà facilitar l'accés dels ciutadans als serveis digitals municipals, juntament amb altres iniciatives, explica la Diputació en un comunicat.
La ciutat també contempla projectes com una finestreta única d'atenció ciutadana, coneguda com OAC360, la gestió intel·ligent d'edificis municipals i un registre municipal interactiu d'entitats.