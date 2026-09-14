El Govern obrirà una oficina permanent per als afectats de l'esvoranc al Putxet de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
La delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, ha afirmat aquest dilluns que la Generalitat obrirà una oficina permanent per als veïns afectats per l'esvoranc de les obres de l'L9 del Metro al barri del Putxet de Barcelona d'aquest juliol fins que acabin les obres de reparació, que també actuarà com un punt d'informació.
Ho ha dit en una entrevista a Betevé recollida per Europa Press, en la qual ha confirmat que els veïns presentaran una demanda contra l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, el termini de la qual acaba aquest dilluns.
Díaz ha expressat que la demanda és "la manera de funcionar en aquests casos" però també s'ha remès a la taula de negociació, la qual ha afirmat que ara s'intensificarà després de la demanda, per acabar de determinar les indemnitzacions que els veïns cobraran a futur, per a les quals ja s'ha comptat amb bestretes econòmiques.
Ha recordat que dues terceres parts dels veïns estan representats pel despatx d'advocats que ja va defensar els veïns afectats per l'esvoranc al barri del Carmel el 2005, els quals considera que tenen experiència i que estan portant el procés de manera "més que raonable".
Ha insistit que l'administració haurà de respondre davant l'incident i que, quan se'n determinin les causes, "l'administració també reclamarà a qui correspongui".