El Govern demana per carta als ajuntaments adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Els departaments de Presidència i Política Lingüística de la Generalitat han enviat aquesta setmana una carta als ajuntaments catalans per demanar que s'adhereixin al Pacte Nacional per la Llengua, inclòs un text de moció a aprovar en plens municipals per desplegar polítiques locals, informa aquest diumenge en un comunicat.
El Pacte signat al maig és "un gran acord de país fruit del consens entre institucions, entitats i societat civil" que pretén generalitzar l'ús del català, amb un horitzó de treball fins a 2030, i el Govern considera clau el paper dels municipis com a administració més propera a la gent.
Aquesta proximitat "els permet detectar necessitats específiques, generar complicitats i aplicar accions concretes" en àmbits com guarderies, programes d'acolliment, cultura, esport, casals de joves i de gent gran, seguretat ciutadana, festes populars i transport públic, entre altres, i la carta defensa incorporar la mirada lingüística a totes les polítiques locals.
La moció planteja un pla municipal d'impuls del català per a la legislatura; una taula local per la llengua; que el personal de l'administració i el subcontractat coneguin el català i els drets lingüístics del ciutadà; incorporar un criteri lingüístic en la contractació administrativa; identificar àmbits deficitaris d'ús de la llengua; i atenció al públic i comunicació institucional en català, entre altres accions.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat que els municipis "se sentin protagonistes en l'impuls del català".
I el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha remarcat que el Pacte "només té sentit si implica tots els nivells institucionals".