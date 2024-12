El Govern decreta serveis mínims davant la vaga de neteja a Barcelona per Nadal

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha decretat serveis mínims davant la vaga de les empreses concessionàries de la neteja a Barcelona, que han convocat des d'aquest diumenge 22 fins el dimecres 25 de desembre.

El Govern ha considerat que les festes de Nadal presenten una gran mobilitat de persones, a més de la celebració d'actes lúdics multitudinaris que poden "incrementar sensiblement" els residus generats, per la qual cosa veu necessari un tractament particularitzat de la situació, segons l'ordre dictada pel departament consultada per Europa Press.

Per això, creu que la vaga, anunciada per la UGT i en la qual es preveu que hi participin les diverses empreses que es dediquen al tractament de residus a la capital catalana, s'entén condicionada al manteniment de serveis mínims.

En el marc d'aquests serveis mínims, demana que es mantingui el servei habitual de recollida d'escombraries i de neteja a l'entorn de centres sanitaris, a més de la recollida de xeringues i animals morts, i en el cas de botellots, s'efectua la recollida el mateix dia o el següent.

Aquest dijous, la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, va reclamar als treballadors de la neteja i a les empreses concessionàries arribar a un acord per desconvocar la vaga i va afirmar que les dues parts estan dialogant que el consistori està en contacte amb els treballadors i amb les empreses.