El govern d'Albiol presenta un pressupost de 334,79 milions per al 2027 a Badalona

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Badalona (Barcelona), encapçalat per Xavier García Albiol, ha presentat aquest dimecres la seva proposta de pressupost per al 2027, que s'enfila als 334,79 milions d'euros, 20,58 més que l'any anterior, un 6,55%.
La cinquena tinent d'alcaldia i regidora d'Hisenda, Eva Guillén, ha assegurat que la proposta del govern municipal és un "pressupost de creixement, el més gran de la història de la ciutat", indica el consistori en un comunicat.
Ha sostingut que els nous comptes permetran donar "continuïtat al projecte de transformació de la ciutat impulsat pel govern" amb el principal objectiu de reforçar els serveis públics i continuar millorant carrers, equipaments i espais públics.
Així mateix, ha assenyalat que una de les prioritats serà dotar econòmicament els grans contractes municipals, com el de neteja viària, d'edificis municipals, de manteniment del sòl, semàfors i il·luminació pública.
També permetrà reforçar progressivament la plantilla municipal i avançar en la digitalització dels serveis que ofereix l'Ajuntament, incrementant la dotació de recursos humans, noves tecnologies, seguretat, cultura, educació i manteniment.