El Govern critica que Soteras "no és la persona més adequada per estar al capdavant" de la FCF

Creu que la seva resposta sobre la dimissió de Rubiales "no ha estat a l'altura"



BARCELONA, 29 ago. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha criticat que el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, "no és la persona més adequada per estar al capdavant" de la federació després del seu posicionament reivindicant la dimissió del president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales.

Així s'ha pronunciat en la roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts, després que Soteras reivindiqués la decisió de la Comissió de Presidents Territorials de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de suspendre a Rubiales, i recordés que va retreure la seva actitud "des del primer moment".

"Soteras no ha estat a l'altura del càrrec que representa i no és la persona més adequada per estar al capdavant del càrrec", ha sostingut Plaja, que ha advertit que el Govern no és l'encarregat ni de nomenar ni de retirar a presidents de la FCF.

En aquesta mateixa línia, la portaveu ha insistit que el Govern no comparteix la resposta de la Federació perquè "no té la contundència ni les formes que mereixia un fet de tal gravetat" i creu que tampoc ha estat entès pel conjunt de la societat.

"No hi ha marge per a les ambigüitats. No podem mirar al costat quan hi ha noies que estan sent assetjades i agredides. No reconèixer la gravetat dels fets ens converteix en còmplices", ha afirmat.

En aquest sentit, ha reivindicat la tasca del Govern des de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes amb l'objectiu "d'impulsar la transformació feminista i acabar amb la desigualtat".

Preguntada per una reunió entre la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la secretària general d'Esport de la Generalitat, Anna Caula, ha respost que no li pertany a ella donar detalls sobre "converses privades" i s'ha mantingut en el seu posicionament respecte a la resposta de Soteras.