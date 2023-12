El Govern confirma el canó de Cap de Creus (Girona) com un àrea de reproducció de la tintorera

GIRONA, 28 des. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha determinat en un estudi amb el centre d'immersió Sotamar que el canó de Cap de Creus (Girona) és un àrea estable de reproducció de la tintorera, informa el departament en un comunicat.

L'estudi forma part d'un programa d'avaluació "més exhaustiu" realitzat per determinar quines són les zones i els hàbitats més importants per als taurons amenaçats a Catalunya i determinar aspectes bàsics per a la seva conservació.

Entre finals de primavera i mitjans d'agost de 2023 han trobat 10 cries d'aquesta espècie en dies diferents en aquesta zona, la qual cosa confirma que el lloc és un àrea de reproducció activa: els naixements semblen concentrar-se fonamentalment entre mitjans de juny i mitjans de juliol.

En aquest moment, les cries, que són parides per les seves mares i neixen ja lliures al mar, no medeixen més de 35-45 centímetres i ja estan capacitades per valer-se per si mateixes.

Després dels parts, els treballs semblen demostrar que la major part dels taurons adults abandonen aquestes aigües i desapareixen a partir dels primers dies de juliol.