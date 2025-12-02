El Govern concedeix a Sitges (Barcelona) 1,2 milions per al seu Centre de Transferència de Residus

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha aprovat concedir, a través de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), un ajut d'1,2 milions d'euros a Sitges (Barcelona) per a la reestructuració del seu Centre de Transferència de Residus Municipals.
Ho ha anunciat aquest dimarts la portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
L'objectiu de la reforma és adaptar la instal·lació actual a la implementació de sistemes de recollida porta a porta per complir amb els objectius de recollida selectiva del municipi i millorar-ne els resultats actuals.