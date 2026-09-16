Publicat 16/09/2026 17:48

El govern de Collboni xifra en 1.245 els agents de la Urbana afectats per la filtració de dades

Agents de la Guàrdia Urbana
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha xifrat en 1.245 els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona afectats per la filtració de dades del cos, atesa la publicació de noms i cognoms a la gaseta municipal.

Ho ha confirmat en una compareixença en la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior, sol·licitada per Junts, en la qual ha explicat que la publicació afectada més antiga és del setembre del 2023 i la més recent del 2026.

"Els criteris de publicació aplicats van ser, erròniament, els mateixos que s'utilitzen per a la resta de llocs de feina de l'organització, incomplint els criteris específics de protecció de dades aplicables a aquest col·lectiu", ha assenyalat Batlle.

JUNTS

Per la seva banda, el president de Junts, Jordi Martí, ha advertit que aquesta situació, lluny de ser un error, és un "incident d'una gravetat extraordinària" que té afectacions a molts nivells, segons ell.

"No és un problema administratiu qualsevol. Té moltes afectacions a molts nivells, que afecten persones físiques, famílies i, especialment, un tema tan singular com és la seguretat col·lectiva de la població de la nostra ciutat", ha afirmat.

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