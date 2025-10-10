El govern de Collboni es reuneix amb representants de Ramallah i Betlem a Barcelona

BARCELONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
La segona tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, s'ha reunit aquest divendres amb representants dels ajuntaments de Ramallah i Betlem a la ciutat per concretar els projectes que es duran a terme en el marc del districte 11.
Es tracta de les primeres trobades presencials amb les ciutats palestines després de nomenar la zona com a districte de Barcelona per col·laborar en la seva reconstrucció, projecte del qual Gay és la màxima responsable i pel qual ja es duen a terme reunions telemàtiques periòdicament, indica el consistori en un comunicat.
En concret, les reunions han tingut lloc amb el representant de l'Ajuntament de Betlem, Daoud Salahat, i el de Ramallah, Lubna Yousef Farhat, aprofitant la seva presència a l'Acadèmia de Barcelona per a Municipis Mediterranis (BAMM) que se celebra a la ciutat.