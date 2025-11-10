El govern de Collboni reafirma la intenció d'acordar els pressupostos del 2026 amb BComú i ERC

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha reafirmat la voluntat del govern municipal d'arribar a un acord de cara als pressupostos del 2026 amb BComú i ERC, els quals se sotmetran a votació definitiva en el ple del pròxim 21 de novembre.
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans en preguntar-li per les condicions dels Comuns, anunciades per la seva líder, Janet Sanz, en una entrevista aquest mateix dilluns: "Les acabem de rebre i, per tant, estan per analitzar, però en tot cas, continuem amb voluntat de continuar parlant", ha expressat Bonet.
"Recordem que, per primer cop, treballem en uns pressupostos que superen els 4.000 milions d'euros, que tenen com a eixos principals l'habitatge, les persones i la seguretat com a principals problemes de la ciutat i, per tant, seria important poder-los aprovar amb el suport més ampli possible", ha afegit.
Entre les exigències de BComú hi ha tornar a impulsar els eixos verds de la ciutat, promoure un pla de xoc contra el sensellarisme amb l'obertura de 3 centres especialitzats més i amb l'activació de noves polítiques d'habitatge i redirigir els recursos de promoció turística de la ciutat a l'habitatge per frenar la "situació distòpica" que, al seu parer, viu Barcelona.
Finalment, els Comuns també reclamen posar fi a les compres especulatives d'habitatge i assegurar la continuïtat tant del Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (Peuat) com de la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions d'habitatge, desplegats durant el govern de l'exalcaldessa Ada Colau.