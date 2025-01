El govern de Collboni proposa un pressupost per al 2025 de 3.854 milions, un 1,2% més

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls, ha presentat la seva proposta de pressupost per al 2025, la qual contempla 3.854 milions d'euros per a la capital catalana i supera en 47,1 milions l'anterior, un 1,2% més.

Ho ha anunciat aquest dijous en una roda de premsa a l'Ajuntament de Barcelona, en la qual ha assegurat que aquest pressupost es tracta del "més ambiciós i transformador" de la història de la ciutat.

D'aquesta manera, el PSC presenta la seva proposta de comptes per a la ciutat per a aquest any, que requerirà el suport dels grups municipals d'ERC i BComú si volen que tiri endavant.