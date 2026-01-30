El govern de Collboni promet un "salt d'escala" en la rehabilitació d'habitatges del Besòs

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
La primera tinent d'alcalde de Barcelona i responsable de l'àrea d'Urbanisme, Laia Bonet, s'ha compromès a materialitzar un "salt d'escala" en la rehabilitació d'habitatges al barri del Besòs i el Maresme, reclamat per BComú per desencallar les reformes de molts dels habitatges de la zona.
El portaveu dels Comuns, Marc Serra, ha defensat durant un prec acceptat pel govern municipal que malgrat arribar tard, l'acord és "imprescindible per trobar solucions" que estiguin a l'alçada de la situació que hi ha en aquest barri.
"El que està en joc no només és la rehabilitació d'uns habitatges, sinó la possibilitat que la gent treballadora pugui continuar vivint a la ciutat i al barri que tant estimen", ha assenyalat.
Bonet ha assegurat textualment que és una qüestió que preocupa i ocupa l'executiu municipal atesa la combinació entre màxima urgència i alta vulnerabilitat social, la qual cosa precisa un "focus específic" per solucionar el que no s'ha aconseguit fins ara.
En aquest sentit, ha apuntat a la necessitat d'incloure-hi la Generalitat i de formular una "nova eina" que permeti actuar de manera molt més àgil, i respecte al finançament, ha afirmat que els ajuts que es concedeixin han de tenir la mínima càrrega fiscal.