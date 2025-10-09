El govern de Collboni presenta un pressupost de 4.180 milions a Barcelona per al 2026

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El govern de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat aquest dijous un pressupost municipal de 4.180 milions d'euros per al 2026, que supera per "primera vegada" la barrera dels 4.000 milions.
Ho ha explicat el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, en una roda de premsa, en la qual ha assegurat que les prioritats dels comptes són "les persones, l'habitatge i la seguretat", la dotació de les quals ha xifrat en 994, 240 i 430 milions, respectivament.
Pel que fa a les ordenances fiscals, l'objectiu de l'executiu municipal és congelar impostos i taxes per a les famílies i pimes, i destaca com a novetat les bonificacions per obres de regeneració urbana i l'increment d'1 euro la taxa turística.