El govern de Collboni nega haver acordat amb Junts la reforma del Peuat

L'abstenció del PSC va permetre que la proposició de Junts s'aprovés



BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha negat que el Govern municipal (PSC) hagi acordat "ni amb Junts ni amb cap altre grup" la reforma del Pla Urbanístic Especial d'Allotjaments Turístics (Peuat) per regular les llars compartides o permetre nous projectes hotelers a Ciutat Vella o l'Eixample.

Ho ha dit aquest dijous en una anotació a X recollida per Europa Press, l'endemà passat que la Comissió d'Urbanisme va aprovar una proposició de Junts, transaccionada amb el govern, per modificar el Peuat i permetre les llars compartides i "projectes singulars d'hotels" a les zones més turístiques de la ciutat.

El PSC es va abstenir en la votació, la qual cosa va permetre que la proposició tingués prou suports per aprovar-se, i la mateixa Bonet va explicar que la petició del govern per transaccionar-la va ser eliminar l'obligació de modificar el Peuat en un termini de tres mesos (com demanava Junts), i la resta del text es va mantenir igual.

Ara, Bonet ha subratllat en una altra anotació a X recollida per Europa Press que "si es revisa el Peuat serà per adaptar-lo a la nova normativa catalana i espanyola i sempre mantenint les restriccions actuals".

"El recent decret llei del Govern de la Generalitat ens ha de permetre regular millor els pisos turístics de la ciutat i reduir-ne el nombre", ha conclòs la primera tinent d'alcalde.