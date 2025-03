El govern de Collboni incrementarà la subvenció per al Circuit de Catalunya en 2 milions d'euros

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que el seu govern municipal incrementarà la subvenció concedida al Circuit de Barcelona-Catalunya en 2 milions d'euros per igualar-la a la "mateixa quantitat que hi havia el 2018".

Ho ha dit en resposta a un prec de BComú presentat per la seva líder, Janet Sanz, en el qual ha preguntat a l'alcalde per aquesta qüestió i li ha demanat que retiri la dotació de 250.000 euros al congrés immobiliari The District, que ha estat rebutjat.

Sanz ha reclamat a Collboni que en comptes de combatre els discursos d'odi amb unes declaracions sobre el president dels EUA, Donald Trump, que ho faci "amb polítiques valentes, defensant els veïns i amb un model que prioritzi la seva gent i la qualitat de vida".