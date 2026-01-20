Barcelona estudia impulsar "estades becades" per a autors catalans

Xavier Marcé afirma que hi va haver "certa confusió" amb les beques per a escriptors llatinoamericans
BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona estudia impulsar "estades becades" en altres països destinades a autors catalans, arran de les crítiques sorgides contra les beques per a autors llatinoamericans 'Narra Barcelona'.
Ho ha anunciat el regidor de Cultura, Xavier Marcé, durant la presentació d'un informe sobre el pas de la ciutat per la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (Mèxic) en la comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d'aquest dimarts.
Ha afirmat que es va generar "certa confusió" amb l'anunci de les beques 'Narra Barcelona', perquè segurament s'hauria d'haver comunicat per la Casa Amèrica, en les seves paraules.
Així mateix, ha assenyalat que "una de les conseqüències d'aquest error" és que han establert converses amb l'Institut Ramon Llull per crear unes beques per a l'estada d'escriptors catalans en altres països.
Segons han explicat fonts municipals a Europa Press, en aquests moments es treballa en aquesta nova línia d'ajuts i pròximament s'explicarà detalladament quina n'és la quantia i els requisits.
'NARRA BARCELONA'
Durant la comissió, Junts i ERC han tornat a retreure al govern municipal la presentació de les beques per a escriptors llatinoamericans.
En concret, el portaveu republicà Jordi Castellana ha lamentat el "soroll" generat per la manera de presentar una mesura que, a parer seu, va embrutar el pas de Barcelona per la FIL de Guadalajara, ja que va agafar per sorpresa el sector.
Així mateix, el regidor de Junts Joan Rodríguez ha sostingut que la presentació de les beques va ser una "intervenció desafortunada" de l'executiu municipal que, espera, comporti una reconsideració.