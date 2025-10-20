El govern de Collboni i ERC pacten reduir l'aforament del Park Güell en 500.000 turistes en 2 anys

Es votarà aquest dimecres a la Comissió d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona
BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El govern municipal de Barcelona i el grup d'ERC al consistori han acordat reduir "progressivament" en dos anys el límit anual de turistes del Park Güell a un màxim de 4 milions --mig milió menys que els 4,5 actuals-- en dos anys.
Ho ha anunciat la líder d'ERC a Barcelona i secretària general del partit, Elisenda Alamany, en declaracions als mitjans aquest dilluns, en les quals ha dit que aquesta mesura es imprescindible per acabar amb la massificació turística.
"Volem que aquest parc el recuperin els barcelonins i barcelonines", i ha explicat que aquesta mesura suposarà que cada dia accedeixin 1.365 turistes menys al recinte, una reducció d'uns 130 cada hora.
"Crec que és una xifra que marca la tendència que ha de seguir la capital del país, que és trobar aquest equilibri que ha perdut entre ser una ciutat que és visitada, però que alhora sap protegir la seva identitat i la seva vida de barri", ha dit Alamany.
Ha subratllat que el control del turisme és una de les prioritats d'ERC i ha afegit que la proposta es votarà a la Comissió d'Economia i Hisenda municipal d'aquest dimecres, amb el vistiplau i l'acord del govern municipal.