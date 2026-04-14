El govern de Collboni dubta que Aragó "s'atreveixi" a emportar-se les pintures

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé, ha afirmat que dubta que el Govern d'Aragó "s'atreveixi" a retirar les pintures murals del monestir de Santa Maria de Sixena del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) pel risc que suposa el trasllat.
Ho ha dit en resposta a un prec al govern municipal formulat pel portaveu adjunt d'ERC, Jordi Castellana, en la comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.
El republicà ha reclamat al govern municipal que insti el Ministeri de Cultura a aplicar el mateix criteri de preservació que en el cas del 'Guernica', després que el Govern central s'hagi oposat a un trasllat temporal al Museu Guggenheim de Bilbao.
Marcé ha recordat que la resolució del jutjat d'Osca dictava que les pintures han de ser entregades a Aragó i reintegrades al seu emplaçament original, el monestir de Santa Maria de Sixena, en un termini de 56 setmanes.
L'incompliment d'aquest calendari habilitarà el Govern d'Aragó per instar i dur a terme l'execució del trasllat sota la seva responsabilitat i a costa del MNAC.
Marcé no creu que el Govern d'Aragó s'atreveixi a fer el trasllat pel risc que suposa per a les pintures, i ha indicat que es preveu una reunió dels advocats aquest dimecres.
"Demà sabrem exactament quina és la posició jurídica del Patronat del MNAC i de l'Ajuntament", ha afegit l'edil.
MNAC
Dilluns la consellera de Cultura de la Generalitat, Sonia Hernández, va explicar que el MNAC recorreria contra la resolució del jutjat d'Osca sobre el trasllat de les obres murals.
Així ho va avançar durant l'acte d'inauguració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals al Vendrell (Tarragona), en què la consellera va afirmar que el MNAC havia rebut la notificació i que els serveis jurídics l'estan estudiant.