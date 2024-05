El govern de Collboni desvincula el pacte a Barcelona amb el de la Generalitat

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha desvinculat el pacte de governabilitat que faci l'alcalde, Jaume Collboni, a l'Ajuntament del que resulti de les eleccions al Parlament del 12 de maig.

"Nosaltres volem treballar per una governabilitat a Barcelona més ampliada, i ho farem, però amb una prioritat: que és Barcelona i, per tant, parlant només de Barcelona", va afirmar en una entrevista de Betevé aquest dilluns recollida per Europa Press.

Bonet va recalcar que el Govern municipal se centrarà a prioritzar Barcelona en les negociacions amb la resta de formacions polítiques "i no fent-ho dependre d'altres escenaris".

Va dir que és una reflexió que han compartit amb la resta de grups de l'oposició, amb els quals el Govern municipal abordarà ampliar la governabilitat de la ciutat.

Després de quedar aprovats els pressupostos del 2024 mitjançant una qüestió de confiança el 2 de maig, Collboni va subratllar que el següent pas seria ampliar la governabilitat, un pas que va situar abans de l'estiu i per al qual va afirmar que manté un "espai compartit" amb ERC.