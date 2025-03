Barcelona aterra el nou Pla de Barris 2025-2028 amb 315 actuacions i 300 milions

Es reformaran 5 centres escolars de Nou Barris i 12 biblioteques obriran a l'agost i per Nadal

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha xifrat en 315 les actuacions que es duran a terme en el Pla de Barris 2025-2028, que tindran un pressupost d'uns 300 milions d'euros i arribaran a unes 438.000 persones de 27 barris i 7 districtes de la ciutat.

Ho ha anunciat en una roda de premsa aquest dijous amb el regidor d'Educació, Gent Gran i Pla de Barris, Lluís Rabell, i el gerent de Foment de Ciutat, Aleix Montes, en què ha celebrat la decisió de la Generalitat de reactivar la llei de barris i ha assegurat el compromís "d'anada i tornada" del govern municipal de rebre la col·laboració de l'executiu per compartir la seva experiència en la gestió dels barris.

De fet, ha afirmat que ja han tingut les primeres converses amb el Govern en relació amb aquesta nova llei, i ha assenyalat que s'han "posat a la cua" per obtenir recursos que, a parer seu, reforçaran molts dels projectes que ja es duen a terme en el Pla de Barris.

EDUCACIÓ I CLIMA

Collboni ha detallat que les 315 actuacions fins al 2028 es desplegaran en 4 àmbits, abordats tant des de la reforma urbana física com des de les polítiques socials, l'educació i la cultura, en la qual es reformaran 5 instituts-escola de Nou Barris per adaptar-los al nou format.

En la mateixa línia, també es preveu construir un nou centre de formació d'adults al barri del Besòs i el Maresme, millorar els patis escolars del barri, i projectar diverses escoles bressol als barris de la Marina, el Raval i el Besòs, actuacions que comptaran amb una aportació d'11,5 milions del Consorci d'Eduació de Barcelona.

Pel que fa a l'adaptació climàtica, el Pla de Barris posarà el focus a millorar el confort als barris procurant l'obertura de fins a 12 biblioteques a l'agost i per Nadal com a refugis climàtics: aquest mateix any s'inclouran les biblioteques Francesca Bonnemaison, la de Sant Pau, la de Roquetes, la de la Zona Nord, la de Trinitat Vella i la del Besòs i el Maresme, i posteriorment s'afegiran la d'Adnreu Nin, la de la Barceloneta, del Poble-sec, la Francesc Candel, la del Carmel i la del Bon Pastor.

ESPAI PÚBLIC I SALUT

Respecte a l'àmbit de l'espai públic, Collboni ha reivindicat abordar les millores urbanístiques des de l'òptica de la "inclusivitat per gènere, edat i origen", i en el marc del nou Pla de Barris es començarà la reurbanització dels carrers Pepe Rubianes i Princesa, la transformació de la plaça Vuit de març i de l'entorn del CAP Gòtic, i la creació d'un nou parc al Camí del Rec, a Trinitat Vella.

En habitatge i rehabilitació, es reforçaran les actuacions previstes en el Pla Viure, es continuarà desplegant el programa de finques d'alta complexitat, s'impulsaran les rehabilitacions per eficiència energètica i es promocionarà el treball comunitari per reforçar la convivència i la xarxa veïnal.

Finalment, en salut, benestar i comunitat, Collboni ha destacat el suport als programes de solitud no desitjada als barris del Carmel, Verdum, la Zona Nord de Nou Barris, la Prosperitat i la Trinitat Nova, que treballa principalment amb dones de més de 70 anys que viuen soles i que ampliarà la seva mirada als adolescents i dones migrades.

"AIXÒ FUNCIONA"

L'alcalde ha reivindicat el paper del Pla de Barris des que es va crear: "Això funciona, les polítiques públiques donen resultats concrets en termes de lluita contra les desigualtats i la segregació social de la ciutat", ha assenyalat Collboni, que ha xifrat en un 3% la reducció de l'índex de vulnerabilitat a les zones contemplades en el programa.

També ha indicat que, segons dades de l'Institut Metròpoli, la taxa alumnes que estan per sota del nivell d'aprenentatge en l'educació obligatòria --no idoni-- s'ha reduït un 7,1%, el doble que als barris no contemplats en el programa, mentre que l'abandonament prematur dels estudis ha baixat un 8,1%, novament, gairebé el doble que a la resta de barris.

Collboni ha afirmat que aquestes dades són molt rellevants i "no són casualitat", i ha enaltit la tasca i compromís de la comunitat per trencar amb aquests casos, en les seves paraules.