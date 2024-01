El govern de Collboni assegura que "no hi ha cap novetat" sobre un pacte a Barcelona

BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha assegurat aquest dilluns que "no hi ha cap novetat" sobre un pacte de govern i que l'executiu de Jaume Collboni (PSC) continua parlant amb tothom.

"No avançarem res més en aquest sentit", ha dit Bonet en preguntar-li en una roda de premsa sobre les declaracions de la líder de BComú, Ada Colau, aquest mateix dilluns en les quals ha afirmat que veu imminent el pacte entre el PSC, BComú i ERC.

Collboni i Colau es van reunir aquest dissabte després que l'alcalde va ajornar la reunió prevista per dijous, segons BComú: una trobada en la qual l'alcalde va traslladar a l'exalcaldessa que "prioritza" un govern PSC-BComú-ERC, va explicar Colau.

D'altra banda, la líder d'ERC a l'Ajuntament, Elisenda Alamany, va anunciar divendres que la seva formació ha intensificat les converses amb el PSC, tot i que va precisar que no parlen sobre fórmules de govern ni en termes de pacte de govern.

Per la seva banda, Collboni també manté converses amb Junts: tots dos van negar avenços i van assegurar que continuaven parlant, i el líder de Junts, Xavier Trias, ha valorat aquest dilluns que seria "un gran error" un acord del PSC, BComú i ERC.

Amb tot, l'alcalde situa com a límit per arribar a un acord de govern abans de primavera, un pacte en el qual també vincula els pressupostos del 2024, que no s'han aprovat, fet que manté els del 2023 prorrogats.