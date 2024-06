El govern de Collboni apunta que l'assistència a l'esdeveniment d'F1 demostra el seu "èxit d'acollida"

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge de Barcelona, Laia Bonet, ha defensat que la presència de més de 30.000 persones a l'F1 Live Barcelona Show del passeig de Gràcia de dimecres "indica que va tenir un èxit d'acollida".

En una roda de premsa aquest dijous, Bonet ha assenyalat que "cadascú en farà la valoració que entengui que ha de fer", preguntada per les crítiques a l'exhibició per part d'altres grups municipals, com Junts i BComú.

Sobre la protesta convocada al carrer Aragó per més de 200 entitats veïnals, socials i ecologistes de la ciutat en contra del 'road show', Bonet ha assenyalat que Barcelona és una ciutat de la qual estan "molt orgullosos" que tingui opinió sobre el que passa a l'espai públic, i ha expressat textualment respecte absolut per qualsevol opinió.

Preguntada per les marques a l'asfalt del passeig de Gràcia després del pas dels monoplaces, Bonet ha detallat que no es farà cap intervenció de pavimentació i que "l'actuació que es duu a terme després d'aquest esdeveniment és la mateixa que es fa amb qualsevol altre que té lloc a l'espai públic", com les festes de la Mercè o de Sant Medir.

Ha explicat que dimecres a la nit es va dur a terme una primera actuació de neteja de la via i que aquest dijous a la nit es farà una segona intervenció.