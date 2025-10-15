El govern de Collboni anuncia un acord amb ERC, que votarà a favor dels pressupostos

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El quart tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, ha anunciat aquest dimecres a la tarda un acord amb ERC pel qual els republicans votaran a favor del pressupost municipal del 2026 i les ordenances fiscals.
En declaracions als mitjans, Valls ha explicat que han incorporat les peticions dels republicans i que l'acord s'estructura amb el bloc d'habitatge, al qual destinaran uns 239 milions d'euros, en millores de districte en infraestructures esportives i la creació d'un fons de retorn turístic.
Ha considerat que es tracta d'un acord positiu perquè consolida algunes de les polítiques que van impulsar el 2025 i ha instat els partits a compartir les seves propostes "per enriquir el pressupost perquè són decisions que afecten directament la vida dels ciutadans".
L'acord arriba 24 hores després que la líder d'ERC al consistori, Elisenda Alamany, supedités l'aprovació a crear, precisament, un fons de retorn turístic dedicat exclusivament a compensar els efectes del turisme a la ciutat.
Malgrat el suport dels republicans, el govern municipal encara no té assegurada l'aprovació inicial de la proposta de pressupostos ni de les ordenances fiscals en la Comissió Extraordinària d'Economia d'aquest dijous, ja que Junts i el PP han avançat el seu vot en contra, mentre que BComú i Vox no s'han posicionat.