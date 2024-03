El govern de Collboni allunya la possibilitat d'un pacte amb BComú abans de votar els pressupostos

Els Comuns esperen que el PSC es replantegi "les coses" abans del 22 de març

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

El tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls, ha allunyat aquest divendres la possibilitat d'un pacte de govern amb BComú abans de votar els pressupostos de manera definitiva en el ple del 22 de març.

"Crec, sincerament, que és força difícil --tot i que entenc i puc respectar els elements condicionants que posen-- que ara d'aquí a 15 dies fem un govern. Crec que hi ha d'haver més elements per poder determinar si hi ha d'haver un govern o no", ha afirmat Valls en unes declaracions als periodistes després de reunir-se amb els Comuns.

Així, les dues formacions es mantenen en les seves posicions: BComú insisteix a formar un govern amb el PSC i ERC abans del ple per poder donar llum verda als pressupostos i els socialistes no volen vincular la negociació dels comptes a un pacte de govern.

Si finalment no hi ha aquest acord de govern, la portaveu de BComú, Janet Sanz, ha recordat en unes declaracions als periodistes, aquest mateix divendres després de la reunió, que votaran 'no' als comptes després de tramitar-los inicialment en la Comissió d'Economia com a última oportunitat al govern.

Tot i que el PSC ha allunyat la possibilitat d'un pacte, Sanz diu que queden 14 dies i que "fins aquell moment el Govern municipal té la capacitat de poder-se replantejar les coses".

"NO FAREM UN XEC EN BLANC"

"Vam fer un xec en blanc per a la investidura, per als pressupostos... No farem un xec en blanc que posi en risc" les polítiques que han impulsat els Comuns els últims vuit anys, ha assegurat Sanz.

Valls li ha replicat que no demanen un xec en blanc, sinó que votin el pressupost per poder-lo aprovar, i els ha recordat que hi ha hagut partits polítics a l'Ajuntament que han donat suport als comptes del Govern municipal sense entrar-hi.

UNA ALTRA REUNIÓ LA SETMANA VINENT

Socialistes i comuns es tornaran a reunir la setmana vinent, ha explicat Valls, que ha insistit a fixar les negociacions en el marc pressupostari, i ha reiterat que hi ha "coincidències" entre tots dos i lluitaran fins al final --ha dit-- per aprovar els comptes.

Ha insistit que el PSC "en cap moment ha parlat de govern", ni amb ERC (amb qui ha tancat un acord pressupostari) ni els Comuns, i que en tot moment han estat converses sobre els pressupostos.

Sanz ha dit que continuaran assistint a les reunions i ha afirmat que no entén que els socialistes "no vulguin crear aquest espai de treball per parlar d'un acord de govern" amb ells i que, en canvi, sí que ho fes amb Junts i ERC, segons ella.