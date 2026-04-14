El govern de Collboni afirma que la transformació de la Model és una "prioritat clara"

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El quart tinent d'alcalde de Barcelona i regidor de l'Eixample, Jordi Valls, ha afirmat que la transformació de l'antiga presó de la Model és una "prioritat clara" per a l'executiu i ha assegurat que la seva intenció és mantenir el projecte com estava establert.
Ho ha dit aquest dimarts en una comissió extraordinària d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge convocada per Junts, BComú i ERC, en què ha destacat l'ampliació de l'Escola Xirinacs i la promoció d'habitatge com els principals esculls al projecte.
Pel que fa a l'escola, ha assenyalat que ja disposen del projecte definitiu, pressupostat en 29 milions d'euros, i ja està en procés de licitació, si bé ha avisat que necessitarà l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.
Respecte a l'habitatge, ha recordat que la construcció "té un sobrecost" que s'haurà de veure quina solució s'aplica i, finalment, ha assenyalat que l'objectiu del govern municipal és que l'espai de memòria previst s'abordi abans que acabi el mandat.
"Teniu el compromís d'aquest regidor respecte a la transformació de la Model", ha assegurat Valls, que ha assegurat als grups municipals que es reuniran amb el veïnat per explicar la situació de les obres i crearan una oficina tècnica per fer-ne un seguiment.
GRUPS
El regidor de Junts Joan Rodríguez ha lamentat la "inacció del govern" respecte a la Model i ha expressat la voluntat del seu grup que les obres avancin tan ràpid com sigui possible tot i que, ha afegit, cal ser realistes.
El regidor de BComú Pau Gonzàlez ha retret a l'executiu que no s'hauria d'"haver arribat a aquest punt per poder rebre explicacions" després de 3 anys sense convocar la comissió de seguiment amb els veïns.
Per part d'ERC, la regidora Eva Baró ha reclamat la reactivació "immediata" de les obres del recinte, i també que es recuperin els usos provisionals per desencallar la sensació de bloqueig de la transformació que tenen els veïns.
La regidora del PP Sonia Devesa ha reivindicat que la Model és "un espai amb un potencial transformador enorme" per al qual es necessiten calendaris clars i un seguiment periòdic per no perdre l'impuls que, a parer seu, necessita.
Finalment, el regidor de Vox, Liberto Senderos, ha lamentat que no s'aprofités l'espai de l'antiga presó per fer un gran parc: "És un dels districtes més densos i dels quals menys zones verdes té, mentre que els equipaments poden ocupar diferents llocs".