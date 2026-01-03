El govern de Collboni afirma que Barcelona ha superat "de forma clara el procés postpandèmia"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha afirmat que Barcelona ha superat "de forma clara el procés postpandèmia", segons es reflecteix en les dades de 2025 del padró d'activitats econòmiques de la ciutat i de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).
En declaracions aquest dissabte, Valls ha recordat que la pandèmia va tenir un impacte molt important a la ciutat, així com en la resta d'Europa, mentre que en aquests moments Barcelona "està en paràmetres d'activitat econòmica i ocupació molt superior al de 2019".
En concret, el padró d'activitats econòmiques de 2025 reflecteix un augment del 5,8% i un creixement del 3,3% en l'import recaptat, la qual cosa suposa un increment de 2,8 milions d'euros respecte a l'any anterior.
Es tracta del tercer any consecutiu que s'aprecia una evolució positiva d'aquests paràmetres després que en 2021 i 2022 es veiessin afectats negativament per la pandèmia i pel conseqüent tancament d'activitats econòmiques significatives i de diverses oficines bancàries a la ciutat.
Sectorialment, el comerç i el turisme representen el 50% del padró mentre que el sector financer i de serveis professionals en les empreses representa un 19%, la qual cosa corrobora que aquests àmbits segueixen sent motors importants per a l'economia local.