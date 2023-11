El govern de Collboni acorda amb el Gremi de Restauració retirar la rebaixa de la taxa de terrasses

Modifica la proposta canviant els trams i els coeficients per a les taules



El govern de Jaume Collboni a Barcelona ha acordat amb el Gremi de Restauració eliminar la bonificació del 75% de la taxa de terrasses, tal com proposa l'executiu municipal en el projecte d'ordenances fiscals per al 2024, ha informat l'Ajuntament aquest dimarts en un comunicat.

El tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda, Jordi Valls, s'ha reunit aquest dimarts amb el president del gremi, Salva Vendrell, i amb el seu director, Roger Pallarols, juntament amb la regidora de Comerç, Restauració i Mercats, Raquel Gil, per tancar un acord sobre la proposta de modificació de l'ordenança fiscal que regula la taxa de terrasses.

En concret, el Govern municipal proposa introduir un nou escalat progressiu en la taxa, aprovada el desembre del 2019, en funció del nombre de taules de la terrassa per fer que paguin més els restauradors que tenen més taules i cadires i ocupen més espai públic.

No obstant això, l'acord amb el gremi recull aquesta fórmula però canvia els trams i els coeficients inicialment previstos en la proposta que el Govern municipal va presentar la setmana passada: els trams van cada cinc taules i no cada quatre com s'havia previst, i el coeficient que s'aplica comença en un 0,40 i es va incrementant tram a tram fins a 0,80.

TRAMS I COEFICIENTS

D'aquesta manera, les terrasses amb quatre taules estaran incloses dins el primer tram i s'aplicarà un coeficient corrector de 0,4 a les quatre taules.

En cas d'una terrassa de vuit taules, a les cinc primeres taules se'ls aplicarà el coeficient de 0,4, i a les tres taules restants se'ls aplicarà el 0,5 i així progressivament a mesura que augmenta el nombre de taules, fins a arribar a les 20 taules.

Per a les terrasses de més de 20 taules, a les taules que superin aquest nombre se'ls aplicarà el coeficient de 0,8.

Després d'aquest acord, el Gremi de Restauració presentarà una al·legació durant el període d'informació pública posterior a l'aprovació provisional de les ordenances fiscals, que el Govern municipal "es compromet a estimar" i a incorporar-ne el contingut.