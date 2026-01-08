El Govern central confirma l'alliberament de cinc espanyols a Veneçuela, inclosa una amb doble nacionalitat

Carlos Luján - Europa Press
MADRID 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha confirmat aquest dijous l'alliberament a Veneçuela de cinc ciutadans espanyols, entre ells una amb doble nacionalitat, i ha qualificat de "pas positiu" donat per l'Executiu que encapçala Delcy Rodríguez després de ser capturat el president del país, Nicolás Maduro, durant la intervenció militar dels Estats Units el cap de setmana passat.
"El Govern d'Espanya saluda l'alliberament avui a Caracas de cinc espanyols, un d'ells ciutadana amb doble nacionalitat, que es preparen per viatjar rumb a Espanya assistits per la nostra Ambaixada a Caracas", ha informat el Ministeri d'Afers exteriors en un comunicat.
També explica que l'Executiu ha traslladat "la seva alegria a aquests ciutadans, els seus familiars i amics" per aquest alliberament, que s'emmarca en una més àmplia de presos veneçolans i d'altres nacionalitats, i ha precisat que el titular d'Exteriors, José Manuel Albares, "ha pogut parlar amb tots ells personalment".
"Espanya, que manté relacions fraternals amb el poble veneçolà, rep aquesta decisió com un pas positiu en la nova etapa en la qual es troba Veneçuela", ha manifestat el Govern central, en línia amb el que poc abans havia dit el propi Albares en declaracions a una televisió.